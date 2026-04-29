Marché des créatrices et créateurs au Belvédère Willy Ronis Belvédère Willy – Ronis Parc de Belleville Paris

Un rendez-vous créatif et engagé

Installé dans la partie haute du parc de Belleville, ce marché met à l’honneur la richesse de la création artisanale française : textile, céramique, bijoux, bougies et bien plus encore. De nombreuses créations s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire, alliant esthétique, durabilité et originalité.

Véritable vitrine du savoir-faire français, cet événement vise à promouvoir et valoriser l’artisanat auprès du grand public, tout en soutenant les créatrices et créateurs.

Alors, venez flâner, découvrir et craquer pour des créations uniques avec l’une des plus belles vues de Paris !

Informations pratiques

Horaires :

Samedi : 13h30 – 20h

Dimanche et jours fériés : 11h – 19h

Accès

Métro : Couronne (ligne 2) ou Pyrénées (ligne 11)

Bus : Botzaris – Buttes-Chaumont (ligne 26) ou Pyrénées – Belleville (ligne 20)



Vélib’ : Vos stations à proximité du site

Plus de cinquante créatrices et créateurs vous donnent rendez-vous chaque week-end pour découvrir des pièces uniques, locales et engagées.

Du vendredi 01 mai 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 13h30 à 19h00

Fermé du samedi 01 août 2026 au lundi 31 août 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T16:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T13:30:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00;2026-05-09T13:30:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00;2026-05-16T13:30:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00;2026-05-23T13:30:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-30T13:30:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00;2026-06-06T13:30:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-13T13:30:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-20T13:30:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-27T13:30:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00;2026-07-04T13:30:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-11T13:30:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-18T13:30:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-25T13:30:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-09-05T13:30:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-06T11:00:00+02:00_2026-09-06T19:00:00+02:00;2026-09-12T13:30:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T19:00:00+02:00;2026-09-19T13:30:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-26T13:30:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Belvédère Willy – Ronis Parc de Belleville 27 rue Piat 75020 Situé dans le haut du parc de BellevilleParis



Afficher la carte du lieu Belvédère Willy – Ronis Parc de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire

