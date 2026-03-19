Najac

Marché des Etoiles aux Camping des Étoiles

Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Un week-end festif avec marché d’artistes et d’artisans d’art d’ici et d’ailleurs, de 16h samedi à 17h dimanche.

Tout le week-end marché d’artistes & d’artisans de 16h samedi à 17h dimanche.

Samedi 27 juin à 19h apéro-concert avec BALDANGO

Dimanche 28 juin à 16h KABINET, spectacle solo de clown.

Restauration sur place possible à partir de 19h. Réservation conseillée.

Participation libre. .

Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

A festive weekend featuring a market of local and international artists and craftspeople, from 4pm Saturday to 5pm Sunday.

L’événement Marché des Etoiles aux Camping des Étoiles Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)