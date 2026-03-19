Marché des Etoiles aux Camping des Étoiles Najac
Marché des Etoiles aux Camping des Étoiles Najac samedi 27 juin 2026.
Najac
Marché des Etoiles aux Camping des Étoiles
Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Un week-end festif avec marché d’artistes et d’artisans d’art d’ici et d’ailleurs, de 16h samedi à 17h dimanche.
Tout le week-end marché d’artistes & d’artisans de 16h samedi à 17h dimanche.
Samedi 27 juin à 19h apéro-concert avec BALDANGO
Dimanche 28 juin à 16h KABINET, spectacle solo de clown.
Restauration sur place possible à partir de 19h. Réservation conseillée.
Participation libre. .
Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
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English :
A festive weekend featuring a market of local and international artists and craftspeople, from 4pm Saturday to 5pm Sunday.
L’événement Marché des Etoiles aux Camping des Étoiles Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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