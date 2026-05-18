Nancy

Marche des fiertés 2026

Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Marche des fiertés de Nancy pour l’année 2026 ! Elle commence par un village associatif qui rassemble les différents collectifs et acteurs du monde LGBTI et des institutions pour protéger les droits LGBTI et aider les personnes LGBTI.

Elle sera ensuite suivi d’une marche avec différents cortèges pour représenter la diversité de notre communauté. Venez célébrer et revendiquer les droits LGBTI dans une marche revendicative et festive.

Village associatif suivi d’une marche.

Présence d’un cortège PMR.Tout public

0 .

Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

Nancy Pride March 2026! It begins with an associative village bringing together the various collectives and players from the LGBTI world and institutions to protect LGBTI rights and help LGBTI people.

It will then be followed by a march with different processions to represent the diversity of our community. Come celebrate and demand LGBTI rights in a festive march.

Village followed by a march.

PRM procession.

L’événement Marche des fiertés 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY