Marché des gorges de la Rouvre et concert Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre
Marché des gorges de la Rouvre et concert Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre mardi 14 juillet 2026.
Marché des gorges de la Rouvre et concert
Le Moulin de Bréel BREEL Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Randonnée, atelier nature, marché local vivant et concerts. Ambiance garantie !
Programme à venir
Foodtruck .
Le Moulin de Bréel BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des gorges de la Rouvre et concert
L’événement Marché des gorges de la Rouvre et concert Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-01-27 par Flers agglo