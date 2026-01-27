Marché des gorges de la Rouvre et concert Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre

Marché des gorges de la Rouvre et concert Le Moulin de Bréel Athis-Val de Rouvre mardi 14 juillet 2026.

Marché des gorges de la Rouvre et concert

Le Moulin de Bréel BREEL Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14 22:00:00

2026-07-14

Randonnée, atelier nature, marché local vivant et concerts. Ambiance garantie !

Le Moulin de Bréel BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65  contact@cpie61.fr

