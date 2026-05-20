Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine Meymac
Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine Meymac dimanche 9 août 2026.
Meymac
Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine
Rue de la Luzège Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Rendez-vous le Dimanche 9 Août 2026 à partir de 10h.
Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer sur place ou emporter les produits achetés sur le marché.
Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .
Rue de la Luzège Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.frr
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English : Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine Meymac a été mis à jour le 2026-05-20 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
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