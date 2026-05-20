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Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine Meymac

Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine Meymac

Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine Meymac dimanche 9 août 2026.

Adresse : Rue de la Luzège

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Meymac

Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine

Rue de la Luzège Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Rendez-vous le Dimanche 9 Août 2026 à partir de 10h.

Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer sur place ou emporter les produits achetés sur le marché.

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98   .

Rue de la Luzège Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   circuits-courts@correze.chambagri.frr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Meymac Journée Ovine Limousine Meymac a été mis à jour le 2026-05-20 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze

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