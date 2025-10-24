Neuvic

Marché des Producteurs de Pays de Neuvic

Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

A Neuvic, venez déguster des produits locaux.

Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer les produits achetés sur le Marché des Producteurs de Pays.

Produits Miel, Jus de pomme, Fruits Rouges, Escargots, Formage de chèvre, Vin, Canard, Formage de brebis, Glaces, Porc

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays de Neuvic

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze