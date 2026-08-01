Marché des Producteurs de Pays Place de la Mairie Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Marché des Producteurs de Pays

Place de la Mairie 42 rue Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La Place de la Mairie accueillera, à partir de 18 h, le vendredi 14 août, son traditionnel Marché des Producteurs de Pays.

> Produits du terroir

> Animation musicale

> Buvette & Frites

La Place de la Mairie accueillera, à partir de 18 h, le vendredi 14 août, son traditionnel Marché des Producteurs de Pays.

Une multitude de produits du terroir à déguster sur place auprès de nombreux producteurs locaux vous seront proposés assiette landaise, magret de canard, pièce de bœuf, burger, fromage, pâtisserie, glace, vin du pays, floc, armagnac…

Flânez et faites votre marché. Composez votre menu et dinez sur place. Découvrez le savoir-faire du territoire et soutenez les producteurs locaux ! Partagez ce moment en famille ou entre amis et profitez des animations festives.

> Animation musicale

> Buvette & Frites

Au plaisir de vous retrouver nombreux, autour d’un verre ou d’un bon petit plat… .

Place de la Mairie 42 rue Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 commairie@labouheyre.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays

The Town Hall Square will host its traditional Local Farmers’ Market starting at 6 p.m. on Friday, August 14.

> Local products

> Live music

> Refreshments & French fries

L’événement Marché des Producteurs de Pays Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Cœur Haute Lande