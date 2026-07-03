Marché des Producteurs de Pays Place de l’Église L’Absie
samedi 5 septembre 2026 · Place de l'Église · L'Absie
Informations pratiques
L’Absie
Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Église Parc des Abiès à côté de l’ abbatiale L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer des producteurs et des artisans, prêts à vous faire découvrir leurs spécialités et créations.
Restauration possible sur place, emportez vos couverts.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres. .
Place de l’Église Parc des Abiès à côté de l’ abbatiale L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 80 50 secretariat@absie.fr
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays L’Absie a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bocage Bressuirais