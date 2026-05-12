Marché des producteurs de Pays Neuvy
Marché des producteurs de Pays Neuvy vendredi 19 juin 2026.
Neuvy
Marché des producteurs de Pays
Neuvy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La saison 2026 des Marchés des Producteurs de Pays démarre !
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Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42
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English :
The 2026 Marché des Producteurs de Pays season gets underway!
L’événement Marché des producteurs de Pays Neuvy a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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