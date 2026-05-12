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Marché des producteurs de Pays Neuvy

Marché des producteurs de Pays Neuvy vendredi 19 juin 2026.

Ville : 03000 Neuvy

Département : Allier

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Neuvy

Marché des producteurs de Pays

Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

La saison 2026 des Marchés des Producteurs de Pays démarre !
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Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42 

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English :

The 2026 Marché des Producteurs de Pays season gets underway!

L’événement Marché des producteurs de Pays Neuvy a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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