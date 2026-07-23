Informations pratiques

Narbonne

MARCHÉ DES PRODUITS CATHARE

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :

2026-09-27

À la boutique de la Maison de la Narbonnaise, partez à la rencontre des produits Pays Cathare et redécouvrez tout le savoir-faire d’une marque de qualité audoise, portée par le Département de l’Aude depuis plus de 30 ans.

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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45

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English :

%C0At the Maison de la Narbonnaise store, come %E0discover products from the Cathar region and rediscover the expertise of a high-quality brand from the Aude department, supported by the Aude Department for over 30 years.

L’événement MARCHÉ DES PRODUITS CATHARE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par