Marché d’hiver Route du Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray

Saint-Marcelin-de-Cray

Marché d’hiver

Route du Vieux Bourg Place du bourg Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 19:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Le marché d’hiver de Saint-Marcelin de Cray, dans et autour de la salle Lucien Meugnier au centre du bourg.

Vous y trouverez des douceurs, écrevisses, miel, confitures, bières, vins, terrines, ketchups et chutneys de légumes, tisanes, savons, bougies, bijoux, objets de décoration, papeterie artisanale et d’autres produits artisanaux à découvrir…et des idées pour vos cadeaux de Noël !

Buvette sur place .

Route du Vieux Bourg Place du bourg Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 82 74 78

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English : Marché d’hiver

L’événement Marché d’hiver Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)