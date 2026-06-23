Marché d’hiver Route du Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray
Marché d’hiver Route du Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray samedi 14 novembre 2026.
Saint-Marcelin-de-Cray
Marché d’hiver
Route du Vieux Bourg Place du bourg Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14 19:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Le marché d’hiver de Saint-Marcelin de Cray, dans et autour de la salle Lucien Meugnier au centre du bourg.
Vous y trouverez des douceurs, écrevisses, miel, confitures, bières, vins, terrines, ketchups et chutneys de légumes, tisanes, savons, bougies, bijoux, objets de décoration, papeterie artisanale et d’autres produits artisanaux à découvrir…et des idées pour vos cadeaux de Noël !
Buvette sur place .
Route du Vieux Bourg Place du bourg Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 82 74 78
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English : Marché d’hiver
L’événement Marché d’hiver Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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