Marche du 1er Mai, La Ville aux Clercs, La Ville-aux-Clercs
Marche du 1er Mai, La Ville aux Clercs, La Ville-aux-Clercs vendredi 1 mai 2026.
Marche du 1er Mai Vendredi 1 mai, 00h00 La Ville aux Clercs Loir-et-Cher
4,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Marche du 1er Mai Marche du 1er Mai à La Ville aux Clercs. Départ de la salle des fêtes. Ravitaillement sur le parcours. 19km/14Km/7Km.
La Ville aux Clercs 41160 La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 48 18 61 »}]
Marche du 1er Mai Marche du 1er Mai à La Ville aux Clercs. Départ de la salle des fêtes. Ravitaillement sur le parcours. 19km/14Km/7Km. Randonnées et sorties nature
À voir aussi à La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher)
- Théâtre musical à Repère Sauvage à la Ville-aux-Clercs, Chapiteau de Repère Sauvage263 Le Fort Girard, La Ville-aux-Clercs 8 mai 2026
- Visite d’un jardin personnel entre ville et campagne, Hortus Intimus, La Ville-aux-Clercs 6 juin 2026
- Visite d’un jardin personnel entre ville et campagne, Hortus Intimus, La Ville-aux-Clercs 6 juin 2026
- L’Hectare – Badmobil en remorque – Castelet ! à la Ville-aux-Clercs, Repère Sauvage263 Le Fort Girard, La Ville-aux-Clercs 24 juin 2026