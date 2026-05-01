Marche du 1er Mai, La Ville aux Clercs, La Ville-aux-Clercs

Marche du 1er Mai Vendredi 1 mai, 00h00 La Ville aux Clercs Loir-et-Cher

4,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Marche du 1er Mai Marche du 1er Mai à La Ville aux Clercs. Départ de la salle des fêtes. Ravitaillement sur le parcours. 19km/14Km/7Km.

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Marche du 1er Mai Marche du 1er Mai à La Ville aux Clercs. Départ de la salle des fêtes. Ravitaillement sur le parcours. 19km/14Km/7Km. Randonnées et sorties nature