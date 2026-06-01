Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille LES CHTITES BIQUETTES, La ferme du Pilly, Herlies

Marché du CIVAM – La ferme du Pilly accueille LES CHTITES BIQUETTES Samedi 6 juin, 10h00 La ferme du Pilly Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Nouveau lieu 2026 !!

Jimmy, maraîcher bio à Herlies, a rejoint le CIVAM en 2025. Cette année, il accueillera ses collègues sur sa ferme, au coeur des parcelles, pour 2 nouveaux marchés fermiers ! Chaussez vos bottes et venez les encourager!

Ce marché bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et de la Métropole Européenne de Lille

Nous sommes un petit élevage familiale d ‘une trentaine de chèvres installé dans la campagne du pévèle . Les chèvres mangent le foin produit sur l ‘exploitation et pâturent d’ avril à octobre. Stéphanie et Thomas transforment le lait à la ferme en de délicieux produits : lait , yaourts , fromage blanc , fromages frais nature et aromatisés, fromages affinés . Ils vous accueillent à la ferme pour acheter leurs produits et visiter les lieux sans oublier de faire une caresse aux animaux !!

La ferme du Pilly 119 bis b rue du Pilly 59134 Herlies Herlies 59134 Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM à la ferme du Pilly

DR