Marché du geek 5 Salle polyvalente des Capucins Pontarlier

Marché du geek 5

Salle polyvalente des Capucins Rue de Salins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Organisé par l’association Ponta geek. Stands d’occasion & du neuf manga- jeux vidéo- BD- dvd- figurines- affiche ciné- cosplay- vintage- comics-bluray- produits pop-culture !!! + espace gaming animée par la team RETRO + TOMBOLA + buvette + COSPLAYEURS sur le marché .

Salle polyvalente des Capucins Rue de Salins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 14 51 68 pontageek25@gmail.com

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English : Marché du geek 5

L’événement Marché du geek 5 Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS