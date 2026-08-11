Informations pratiques

Biesheim

Marché du gui de Noël

Place de la Mairie Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-27

Chapiteaux et maisonnettes accueilleront plus de 30 exposants. Objets d’artisanat, décorations de Noël, bredalas, mannalas…

Chapiteaux et maisonnettes accueilleront une trentaine.

Objets d’artisanat, décorations de Noël, bredalas, mannalas…

Concerts, déambulation du Père Noël avec distribution de papillotes, stand de maquillage et de ballons, spectacle de magie, séances de contes avec le conteur Gérard Leser. Vente de bouquet de gui.

Petite restauration locale et boissons chaudes sauront ravir petits et grands…

Programme détaillé à venir. 0 .

Place de la Mairie Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 64 oti@biesheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over 30 exhibitors will be on hand in marquees and booths. Crafts, Christmas decorations, bredalas, mannalas?

L’événement Marché du gui de Noël Biesheim a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach