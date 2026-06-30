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Marché du Hameau Pau

dimanche 20 septembre 2026 · Pau

Marché du Hameau Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
avenue de Buros
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Marché du Hameau

avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

35 étals alimentaires sont proposés fruits et légumes, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés, épicerie, olives, conserves, crèmerie fromages, pâtisserie, boulangerie.   .

avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80 

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English : Marché du Hameau

L’événement Marché du Hameau Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau

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