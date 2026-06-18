Marché du Hameau Pau
Marché du Hameau Pau dimanche 8 novembre 2026.
Pau
Marché du Hameau
avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:00:00
fin : 2026-11-08 13:00:00
Date(s) :
2026-11-08
35 étals alimentaires sont proposés fruits et légumes, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés, épicerie, olives, conserves, crèmerie fromages, pâtisserie, boulangerie. .
avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
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English : Marché du Hameau
L’événement Marché du Hameau Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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