Marché du Livre, Village du Livre de Cuisery Cuisery

Marché du Livre

Village du Livre de Cuisery Grande Rue Cuisery Saône-et-Loire

Début : 2026-01-04 08:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

2026-01-04 2026-02-01

Depuis juillet 1999, le Village du Livre organise un marché du livre chaque premier dimanche du mois. Qu’il vente, qu’il neige, que la date soit un 1er janvier (cela est arrivé à deux reprises), l’association n’a jamais dérogé à ce rendez-vous fixe. A cette occasion, des marchands extérieurs viennent déballer leurs livres et vieux papiers dans la Grande Rue en se joignant aux bouquinistes sédentaires. Victime de son succès, l’association rappelle que les boutiques du village sont ouvertes tout au long de l’année ! .

Village du Livre de Cuisery Grande Rue Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 16 08 charabias@orange.fr

