Nuit européenne des musées Centre Eden Cuisery

Cuisery

Nuit européenne des musées

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition Nuit exposition conçue par le MNHN de Paris Jusqu’ au 1er novembre 2026

Le centre Eden vous invite à plonger au cœur d’un ciel étoilé, à vous aventurer dans une forêt où s’éveillent les habitants nocturnes, et à découvrir un espace apaisant dédié au sommeil et au rêve.

Le parcours se termine sur un univers peuplé de mythes et de créatures fantastiques, pour une exploration sensorielle et poétique de la nuit sous toutes ses facettes.

Vibrante et pleine de surprises, la nuit réveille notre curiosité et ouvre grand les portes de l’imaginaire, quel que soit notre âge. Une exposition immersive et accessible à tous !

Visite libre du musée et du parc

Véritable porte d’entrée vers les richesses naturelles de la Bourgogne, le musée invite petits et grands à explorer la biodiversité à travers un parcours muséographique interactif, un cabinet de curiosités fascinant et un parc arboré

Un musée où la nature se vit et se manipule

Pensé comme un espace d’exploration sensorielle, le Centre Eden propose une immersion au cœur des milieux naturels. Manipulations, observations, dispositifs interactifs et animations ludiques rythment la visite. Chaque salle offre une approche vivante de la faune, de la flore et des écosystèmes régionaux, permettant à chacun de comprendre la nature en la touchant du doigt.

Possibilité de pique-niquer dans le parc. .

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Cuisery a été mis à jour le 2026-05-12 par Centre EDEN