Marché du réveillon de La Petite Pierre La Petite-Pierre
samedi 26 décembre 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Marché du réveillon de La Petite Pierre
59 Rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 10:00:00
fin : 2026-12-27 18:00:00
Date(s) :
2026-12-26
Prolongez la magie des fêtes grâce à l’un des derniers marchés de Noël de l’année. Vous pourrez y découvrir des produits 100% locaux, tout en commençant à préparer votre Réveillon.
Marché du réveillon une trentaine d’exposants artisanaux, petite restauration 0 .
59 Rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 36 86 03 lauregeyer@gmail.com
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English :
Extend the magic of the festive season with one of the last Christmas markets of the year. You’ll be able to discover 100% local products, while you start preparing your New Year’s Eve.
L’événement Marché du réveillon de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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