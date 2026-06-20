UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Petite-Pierre

Marché du réveillon de La Petite Pierre La Petite-Pierre

samedi 26 décembre 2026 · La Petite-Pierre

Marché du réveillon de La Petite Pierre La Petite-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
dimanche 27 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
59 Rue Principale
Ville
67290 La Petite-Pierre
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

La Petite-Pierre

Marché du réveillon de La Petite Pierre

59 Rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-26 10:00:00
fin : 2026-12-27 18:00:00

Date(s) :
2026-12-26

Prolongez la magie des fêtes grâce à l’un des derniers marchés de Noël de l’année. Vous pourrez y découvrir des produits 100% locaux, tout en commençant à préparer votre Réveillon.
Marché du réveillon une trentaine d’exposants artisanaux, petite restauration 0  .

59 Rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 36 86 03  lauregeyer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Extend the magic of the festive season with one of the last Christmas markets of the year. You’ll be able to discover 100% local products, while you start preparing your New Year’s Eve.

L’événement Marché du réveillon de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

À voir aussi à La Petite-Pierre (Bas-Rhin)