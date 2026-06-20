Informations pratiques

La Petite-Pierre

Marché du réveillon de La Petite Pierre

59 Rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-26 10:00:00

fin : 2026-12-27 18:00:00

Date(s) :

2026-12-26

Prolongez la magie des fêtes grâce à l’un des derniers marchés de Noël de l’année. Vous pourrez y découvrir des produits 100% locaux, tout en commençant à préparer votre Réveillon.

Marché du réveillon une trentaine d’exposants artisanaux, petite restauration 0 .

59 Rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 36 86 03 lauregeyer@gmail.com

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English :

Extend the magic of the festive season with one of the last Christmas markets of the year. You’ll be able to discover 100% local products, while you start preparing your New Year’s Eve.

L’événement Marché du réveillon de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre