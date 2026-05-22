Saugues

Marche du téléthon des pompiers

Saugues Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

2 parcours marche 7 km 16 km, parcours VTT 25 km (départ à 16h30).

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Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jspsaugues@gmail.com

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English :

2 walking trails 7 km 16 km, mountain bike trail 25 km (departure at 4.30pm).

L’événement Marche du téléthon des pompiers Saugues a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier