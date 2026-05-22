Marche du téléthon des pompiers Saugues
Marche du téléthon des pompiers Saugues samedi 3 octobre 2026.
Saugues
Marche du téléthon des pompiers
Saugues Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 20:00:00
Date(s) :
2026-10-03
2 parcours marche 7 km 16 km, parcours VTT 25 km (départ à 16h30).
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Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jspsaugues@gmail.com
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English :
2 walking trails 7 km 16 km, mountain bike trail 25 km (departure at 4.30pm).
L’événement Marche du téléthon des pompiers Saugues a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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