Marche encadrée Place du marché Saint-Georges-d’Oléron
Marche encadrée Place du marché Saint-Georges-d’Oléron dimanche 29 mars 2026.
Marche encadrée
Place du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-03-29 14:30:00
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Marche encadrée d’environ 6/7 km proposée par le Foyer de Domino. Ouverte à tous
Place du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyer.domino@gmail.com
English : Guided walk
Supervised walk of around 6/7 km organized by the Foyer de Domino. Open to all
L’événement Marche encadrée Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes