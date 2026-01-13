Marche encadrée Place du marché Saint-Georges-d’Oléron

Marche encadrée

Place du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Marche encadrée d’environ 6/7 km proposée par le Foyer de Domino. Ouverte à tous

.

Place du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyer.domino@gmail.com

English : Guided walk

Supervised walk of around 6/7 km organized by the Foyer de Domino. Open to all

L’événement Marche encadrée Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes