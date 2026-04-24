Marché fermier semi-nocturne à Saint-Auvent Saint-Auvent
Marché fermier semi-nocturne à Saint-Auvent Saint-Auvent jeudi 27 août 2026.
Saint-Auvent
Marché fermier semi-nocturne à Saint-Auvent
Bourg Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Durant l’été, producteurs, communes et la Communauté de Communes Ouest Limousin, vous donnent rendez-vous pour des marchés fermiers semi nocturnes, les jeudis à partir de 18h, dans différentes communes de l’Ouest Limousin. Sur place, produits locaux, frais et cuisinés, raviront vos papilles et peuvent être consommés sur place autour de tablées conviviales. Sur place buvette, grill. N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts ! .
Bourg Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
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English : Marché fermier semi-nocturne à Saint-Auvent
L’événement Marché fermier semi-nocturne à Saint-Auvent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin
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