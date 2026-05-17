Marché festif Rochechouart
Marché festif Rochechouart samedi 15 août 2026.
Rochechouart
Marché festif
Place du château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Envie de flâner en fin de journée tout en régalant vos papilles ? Ne manquez pas le marché des producteurs locaux à Rochechouart organisé par le Comité des Fêtes ! Un rendez-vous gourmand et convivial où saveurs du terroir et savoir-faire artisanal sont à l’honneur.
Fromages, charcuteries, miel, confitures, créations artisanales… il y en aura pour tous les goûts et tous les curieux ! Et pour couronner le tout, DJ Chris mettra l’ambiance avec une animation musicale qui promet de faire bouger petits et grands.
Le comité des fêtes vous attend avec le sourire et une bonne dose de bonne humeur. Venez nombreux partager ce moment chaleureux ! .
Place du château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 15 06
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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