Marche Fêtes de Pentecôte rendez-vous devant la Mairie Pissos

Pissos

Marche Fêtes de Pentecôte

rendez-vous devant la Mairie 51 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:45:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte , l’AGV HAUT’LANDE organise une marche autour de Pissos le dimanche 24 mai 2026.

Venez marcher avec nous et rendez-vous à 9h45 devant la Mairie

À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte , l’AGV HAUT’LANDE organise une marche autour de Pissos le dimanche 24 mai 2026.

Venez marcher avec nous et rendez-vous à 9h45 devant la Mairie .

rendez-vous devant la Mairie 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 15 14 marie-jose.saintorens@wanadoo.fr

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English : Marche Fêtes de Pentecôte

To mark the local Pentecost festivities, the AGV HAUT’LANDE is organizing a walk around Pissos on Sunday May 24, 2026.

Come and walk with us, meeting at 9:45 a.m. in front of the Town Hall

L’événement Marche Fêtes de Pentecôte Pissos a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur Haute Lande