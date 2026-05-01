Marche Fêtes de Pentecôte rendez-vous devant la Mairie Pissos
Marche Fêtes de Pentecôte rendez-vous devant la Mairie Pissos dimanche 24 mai 2026.
Pissos
Marche Fêtes de Pentecôte
rendez-vous devant la Mairie 51 route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:45:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte , l’AGV HAUT’LANDE organise une marche autour de Pissos le dimanche 24 mai 2026.
Venez marcher avec nous et rendez-vous à 9h45 devant la Mairie
À l’occasion des fêtes locales de Pentecôte , l’AGV HAUT’LANDE organise une marche autour de Pissos le dimanche 24 mai 2026.
Venez marcher avec nous et rendez-vous à 9h45 devant la Mairie .
rendez-vous devant la Mairie 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 15 14 marie-jose.saintorens@wanadoo.fr
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English : Marche Fêtes de Pentecôte
To mark the local Pentecost festivities, the AGV HAUT’LANDE is organizing a walk around Pissos on Sunday May 24, 2026.
Come and walk with us, meeting at 9:45 a.m. in front of the Town Hall
L’événement Marche Fêtes de Pentecôte Pissos a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur Haute Lande
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