Soirée Football Club des 2 Leyres Salle polyvalente Pissos
Soirée Football Club des 2 Leyres Salle polyvalente Pissos dimanche 24 mai 2026.
Pissos
Soirée Football Club des 2 Leyres
Salle polyvalente 149 rue des Blasions Pissos Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:30:00
fin : 2026-05-24 02:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le football club de des 2 leyres organise pour les fêtes locales de pentecôte une soirée à la salle polyvalente .
À partir de 19h30 apéritif animé par GIORDANI chansons italiennes suivi d’un repas et d’un Bal animé par PODIUM ALLPOP.
Le football club de des 2 leyres organise pour les fêtes locales de pentecôte une soirée à la salle polyvalente .
À partir de 19h30 apéritif animé par GIORDANI chansons italiennes suivi d’un repas avec un menu adulte à 15 € Assiette de charcuterie + 1/2 magret de canard + frites + pastis landais et sa crème anglaise + café et un menu enfant (-12ans) saucisse + frites + pastis landais et sa crème anglaise et pour finir la soirée un Bal animé par PODIUM ALLPOP. .
Salle polyvalente 149 rue des Blasions Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 65 67 44 damcous@hotmail.fr
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English : Soirée Football Club des 2 Leyres
For the local Pentecost festivities, the des 2 leyres soccer club is organizing an evening at the salle polyvalente.
Starting at 7:30 p.m., an aperitif hosted by GIORDANI, Italian songs, followed by a meal and a ball hosted by PODIUM ALLPOP.
L’événement Soirée Football Club des 2 Leyres Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande
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