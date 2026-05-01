Vide-Grenier et Foire aux Plantes Derrière la Piscine Pissos

Pissos

Vide-Grenier et Foire aux Plantes

Derrière la Piscine 610 route de sore Pissos Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’Association Chris Création et Bien Être organise à l’occasion des fêtes locales de Pentecôte un vide-grenier et une foire aux plantes le dimanche 24 mai de 9h à 17h . Buvette et Restauration sur place.

L’Association Chris Création et Bien Être organise à l’occasion des fêtes locales de Pentecôte un vide-grenier et une foire aux plantes le dimanche 24 mai de 9h à 17h . Buvette et Restauration sur place. .

Derrière la Piscine 610 route de sore Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 55 44 20 chriscreationetbienetre@gmail.com

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English : Vide-Grenier et Foire aux Plantes

The Chris Création et Bien Être Association is organizing a garage sale and plant fair on Sunday May 24 from 9am to 5pm, to coincide with the local Whitsun festivities. Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-Grenier et Foire aux Plantes Pissos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur Haute Lande