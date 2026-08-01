Marché gourmand à Salviac Salviac
mercredi 12 août 2026 · Salviac
Informations pratiques
Salviac
Marché gourmand à Salviac
Plaine des jeux Salviac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez profiter du marché gourmand de producteurs organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac ! Une soirée en famille ou entre amis avec différents menus proposés par les exposants.
Venez profiter du marché gourmand de producteurs organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac ! Une soirée en famille ou entre amis avec différents menus proposés par les exposants.
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Plaine des jeux Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 49 59 88 91 ucapl.salviac@gmail.com
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English :
Come enjoy the gourmet farmers’ market organized by the Union of Merchants, Artisans, and Independent Professionals of Salviac! Spend an evening with family or friends and enjoy a variety of dishes offered by the vendors.
L’événement Marché gourmand à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cazals-Salviac