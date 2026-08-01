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Marché gourmand à Salviac Salviac

mercredi 12 août 2026 · Salviac

Marché gourmand à Salviac Salviac

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Plaine des jeux
Ville
46340 Salviac
Département
Lot
Tarif

Salviac

Marché gourmand à Salviac

Plaine des jeux Salviac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez profiter du marché gourmand de producteurs organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac ! Une soirée en famille ou entre amis avec différents menus proposés par les exposants.

Venez profiter du marché gourmand de producteurs organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac ! Une soirée en famille ou entre amis avec différents menus proposés par les exposants.

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Plaine des jeux Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 49 59 88 91  ucapl.salviac@gmail.com

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English :

Come enjoy the gourmet farmers’ market organized by the Union of Merchants, Artisans, and Independent Professionals of Salviac! Spend an evening with family or friends and enjoy a variety of dishes offered by the vendors.

L’événement Marché gourmand à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cazals-Salviac

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