Informations pratiques

Salviac

Rallye équestre de Salviac

RDV Parc des Condamines Salviac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L'association Le Cheval en Pays de Salviac organise un rallye équestre avec plusieurs parcours autour de Salviac

L'association Le Cheval en Pays de Salviac organise un rallye équestre avec plusieurs parcours autour de Salviac.

Venez vivre une randonnée équestre ouverte à tous, dans une ambiance conviviale et détendue.

Un moment à partager entre passionnés et curieux !

Que vous soyez à cheval, à pied ou à VTT, vous êtes les bienvenus ! On vous attend nombreux !

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RDV Parc des Condamines Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 99 42 18 73 chevalenpaysdesalviac@gmail.com

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English :

The association Le Cheval en Pays de Salviac is organizing an equestrian rally with several courses around Salviac

L’événement Rallye équestre de Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cazals-Salviac