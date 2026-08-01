Marché gourmand nocturne à Capdenac le Haut Capdenac
jeudi 13 août 2026 · Capdenac
Informations pratiques
Capdenac
Marché gourmand nocturne à Capdenac le Haut
Place Lucter Capdenac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Marché gourmand organisé au cœur de Capdenac, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France
Marché gourmand organisé au cœur de Capdenac, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Une soirée conviviale autour de produits gourmands, accompagnée d’une animation musicale assurée par Yoann Rommel.
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Place Lucter Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 17 23
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English :
A gourmet market held in the heart of Capdenac, ranked among the Most Beautiful Villages of France
L’événement Marché gourmand nocturne à Capdenac le Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Figeac