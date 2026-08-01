Informations pratiques

Capdenac

Marché gourmand nocturne à Capdenac le Haut

Place Lucter Capdenac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Marché gourmand organisé au cœur de Capdenac, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France

Marché gourmand organisé au cœur de Capdenac, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Une soirée conviviale autour de produits gourmands, accompagnée d’une animation musicale assurée par Yoann Rommel.

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Place Lucter Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 17 23

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English :

A gourmet market held in the heart of Capdenac, ranked among the Most Beautiful Villages of France

L’événement Marché gourmand nocturne à Capdenac le Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Figeac