Marche gourmande à Pougne-Hérisson Ferme du Papillon Pougne-Hérisson
Marche gourmande à Pougne-Hérisson Ferme du Papillon Pougne-Hérisson mardi 18 août 2026.
Pougne-Hérisson
Marche gourmande à Pougne-Hérisson
Ferme du Papillon 4 Rue des Moulins Modernes Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00
Date(s) :
2026-08-18
À la découverte de Pougne-Hérisson…
Vous admirerez les paysages et le patrimoine de Gâtine dans la fraîcheur du soir. Les temps de marche sont entrecoupés d’informations du guide sur l’histoire, la faune et la flore locales. Des parcours accessibles à tous pour un moment agréable et convivial !
À la rencontre de nos éleveurs et producteurs locaux
En partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme, le service Patrimoine vous propose de nouvelles marches gourmandes qui vous emmèneront à la rencontre de nos éleveurs et producteurs locaux, au coeur de leur exploitation, dans la douceur d’une fin de journée ! Vous profiterez de la découverte du patrimoine naturel et rural tout en dégustant des produits locaux et de qualité !
Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau.
Réservation obligatoire Limité à 40 personnes .
Ferme du Papillon 4 Rue des Moulins Modernes Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
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English : Marche gourmande à Pougne-Hérisson
L’événement Marche gourmande à Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine
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