Saint-Lary-Soulan

Marche gourmande Trail en Vallée d’Aure

départ du gymnase SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir une expérience unique alliant plaisir des papilles et randonnée en pleine nature avec notre marche gourmande ! Sur un parcours de 5 kilomètres accessible à tous, vous serez invités à faire des pauses régulières dans des villages emblématiques et bord de neste pour déguster des spécialités locales, préparées par des producteurs et artisans passionnés. De l’apéritif au dessert, chaque étape est une occasion de savourer, d’échanger et de profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. Que vous soyez marcheur occasionnel ou amateur de gastronomie, cette journée est faite pour vous !

15h-21h Retrait des dossards des 3 courses au gymnase de

Saint-Lary-Soulan

Entre 18h et 19h

Départ de la Marche Gourmande

18h30

Briefing de la Montagn’hard au gymnase de Saint-Lary

20h00

Pasta party au gymnase

Rendez-vous au gymnase de Saint-Lary .

départ du gymnase SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Come and discover a unique experience combining the pleasure of taste buds and nature walks with our gourmet walk! On a 5-kilometer route accessible to all, you’ll be invited to take regular breaks in emblematic villages and on the banks of the Neste to sample local specialties, prepared by passionate producers and artisans. From aperitif to dessert, each stage is an opportunity to savor, exchange and enjoy a convivial moment with family or friends, all in a warm and festive atmosphere. Whether you’re an occasional walker or a gourmet, this is the day for you!

3pm-9pm: Number collection for the 3 races at the gymnasium in

Saint-Lary-Soulan

Between 6pm and 7pm

Start of the Marche Gourmande

18h30

Montagn?hard briefing at Saint-Lary gymnasium

20h00

Pasta party at the gymnasium

L’événement Marche gourmande Trail en Vallée d’Aure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de St Lary|CDT65