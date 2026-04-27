Marche gourmande Trail en Vallée d’Aure départ du gymnase Saint-Lary-Soulan
Marche gourmande Trail en Vallée d’Aure départ du gymnase Saint-Lary-Soulan vendredi 29 mai 2026.
Saint-Lary-Soulan
Marche gourmande Trail en Vallée d’Aure
départ du gymnase SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir une expérience unique alliant plaisir des papilles et randonnée en pleine nature avec notre marche gourmande ! Sur un parcours de 5 kilomètres accessible à tous, vous serez invités à faire des pauses régulières dans des villages emblématiques et bord de neste pour déguster des spécialités locales, préparées par des producteurs et artisans passionnés. De l’apéritif au dessert, chaque étape est une occasion de savourer, d’échanger et de profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. Que vous soyez marcheur occasionnel ou amateur de gastronomie, cette journée est faite pour vous !
15h-21h Retrait des dossards des 3 courses au gymnase de
Saint-Lary-Soulan
Entre 18h et 19h
Départ de la Marche Gourmande
18h30
Briefing de la Montagn’hard au gymnase de Saint-Lary
20h00
Pasta party au gymnase
Rendez-vous au gymnase de Saint-Lary .
départ du gymnase SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come and discover a unique experience combining the pleasure of taste buds and nature walks with our gourmet walk! On a 5-kilometer route accessible to all, you’ll be invited to take regular breaks in emblematic villages and on the banks of the Neste to sample local specialties, prepared by passionate producers and artisans. From aperitif to dessert, each stage is an opportunity to savor, exchange and enjoy a convivial moment with family or friends, all in a warm and festive atmosphere. Whether you’re an occasional walker or a gourmet, this is the day for you!
3pm-9pm: Number collection for the 3 races at the gymnasium in
Saint-Lary-Soulan
Between 6pm and 7pm
Start of the Marche Gourmande
18h30
Montagn?hard briefing at Saint-Lary gymnasium
20h00
Pasta party at the gymnasium
L’événement Marche gourmande Trail en Vallée d’Aure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de St Lary|CDT65
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