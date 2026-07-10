Marche gourmande urbaine Haguenau

Informations pratiques

Haguenau

Marche gourmande urbaine

Grand’rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Pour la première fois à Haguenau, une marche gourmande urbaine investit le cœur de ville ! Un événement inédit où patrimoine, terroir et gourmandise se découvrent au fil d’une balade conviviale.

Grande première à Haguenau une marche gourmande urbaine inédite pour célébrer le patrimoine et le terroir local

Dans le cadre des Rendez-vous d’automne , la Maison des Associations de Haguenau, la Société d’Histoire et d’Archéologie et Les Petits Randonneurs d’Alsace s’associent pour lancer un concept unique en cœur de ville.

Avis aux épicuriens, aux passionnés d’histoire et aux randonneurs ! Le dimanche 27 septembre prochain, la Ville de Haguenau accueillera un événement qui sort résolument de l’ordinaire sa toute première marche gourmande urbaine. Intégrée à la programmation des Rendez-vous d’automne, cette manifestation propose de réinventer le concept traditionnel de la marche gourmande en l’invitant en plein cœur de ville, alliant ainsi harmonieusement marche, gourmandise et patrimoine.

Des haltes gourmandes dans des lieux insolites

Le tracé pédestre aura pour point central l’emblématique Halle aux Houblons, qui accueillera le départ et l’arrivée des participants. Au fil de leur déambulation, les marcheurs passeront à proximité d’un grand nombre de monuments emblématiques de la ville. Des panneaux explicatifs jalonnant le parcours révéleront l’histoire et les anecdotes de ces sites, avec le précieux concours de la Société d’Histoire et d’Archéologie. Les participants auront également le privilège de s’arrêter dans des lieux insolites spécifiquement ouverts pour accueillir pour certaines haltes, mêlant ainsi à la perfection découverte du patrimoine et plaisirs des papilles.

Le meilleur du terroir local au menu

Pour ravir les gourmands, la Maison des Associations de Haguenau a fait appel à des artisans et producteurs locaux de premier plan pour composer un menu 100% terroir

• L’entrée une mise en bouche authentique signée par la Ferme Hartmann.

• Le plat principal la traditionnelle et incontournable Choucroute alsacienne, préparée par le Traiteur Rommann.

• Le fromage une sélection fine proposée par la célèbre enseigne La Cloche à Fromage.

• Le dessert la traditionnelle mais incontournable Tarte aux pommes (Traiteur Rommann)

• Côté boissons un accord mets/vins sur mesure sera proposé par L’Alsacienne de Boissons, complété par les bières artisanales locales de la Brasserie haguenovienne Le Refuge.

Informations pratiques et inscriptions

Afin de garantir une déambulation agréable dans les rues et les sites historiques de la ville, les départs seront échelonnés.

• Horaires de départ entre 10h30 et 12h

• Départ et arrivée Halle aux Houblons, Haguenau

• Parcours 9,5 km, entièrement accessible aux personnes à mobilités réduites et poussettes (dénivelé 0 m)

• Formule le tarif comprend 5 haltes restauration et 1 verre par halte (avec ou sans alcool).

• Réservations les places étant limitées, l’inscription est obligatoire avant le 13 septembre.

À propos des organisateurs

Cet événement est le fruit d’une collaboration inédite entre la Maison des Associations de Haguenau (moteur de la vie associative haguenovienne), la Société d’Histoire et d’Archéologie (gardienne de la mémoire de la ville) et Les P’tits Randonneurs d’Alsace (experts de la marche conviviale). .

Grand’rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

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English :

For the first time in Haguenau, an urban food walk is taking over the heart of the city! A unique event where you can discover local heritage, regional specialties, and culinary delights during a leisurely stroll.

L’événement Marche gourmande urbaine Haguenau a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau