Marché hebdo de la Faute-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché hebdo de la Faute-sur-Mer

Place de la Mairie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-01-04 08:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Marché hebdomadaire de La Faute-sur-Mer dimanche (toute l’année) et le jeudi (du 1er avril au 30 septembre)

Les marchés ont lieu

– Du 1er avril au 30 septembre, les jeudis et dimanches matin, Place de la Mairie et Route de la Pointe d’Arçay. Stationnements sur le Parc.

– Du 1er octobre au 31 mars , le dimanche matin, Route de la Pointe d’Arçay. .

Place de la Mairie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

English :

Weekly market of La Faute-sur-Mer: Sunday (all year) and Thursday (from April 1st to September 30th)

