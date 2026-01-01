Marché hebdo de la Faute-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île
Marché hebdo de la Faute-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 4 janvier 2026.
Marché hebdo de la Faute-sur-Mer
Place de la Mairie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-01-04 08:00:00
fin : 2026-11-15 13:00:00
2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-02 2026-04-05 2026-04-09 2026-04-12 2026-04-16 2026-04-19 2026-04-23
Marché hebdomadaire de La Faute-sur-Mer dimanche (toute l’année) et le jeudi (du 1er avril au 30 septembre)
Les marchés ont lieu
– Du 1er avril au 30 septembre, les jeudis et dimanches matin, Place de la Mairie et Route de la Pointe d’Arçay. Stationnements sur le Parc.
– Du 1er octobre au 31 mars , le dimanche matin, Route de la Pointe d’Arçay. .
Place de la Mairie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
English :
Weekly market of La Faute-sur-Mer: Sunday (all year) and Thursday (from April 1st to September 30th)
