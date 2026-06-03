Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin)

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 11 juillet, dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde, profitez de votre marché au rythme du folk traditionnel du Poitou ! Retrouvez les musiciens du groupe D’Accord Léon pour une animation festive et conviviale entre les étals. Une belle façon de mettre à l’honneur les musiques de notre région tout en faisant vos achats. .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin)

L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet