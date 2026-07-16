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Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault

samedi 8 août 2026 · Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 8 août, mettez du rythme dans votre matinée ! La Compagnie Taptapo Sambalek s’invite sur le marché avec son animation Bamazon pour vous offrir un moment joyeux, musical et festif !   .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13 

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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Airvaudais Val du Thouet

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