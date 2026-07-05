Marché hebdomadaire du dimanche matin, Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche
dimanche 5 juillet 2026 · Conches-en-Ouche
Informations pratiques
Conches-en-Ouche
Marché hebdomadaire du dimanche matin, Conches-en-Ouche
Avenue des Promenades Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-08-16 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01 2026-11-08 2026-11-15
Faites votre shopping de produits frais et locaux le dimanche matin à Conches-en-Ouche. Ce marché a lieu toute l’année de 8h à 12h30, place Aristide Briand.
́ ! Le marché continue de s’étoffer pour le plus grand plaisir des gourmands encore plus de saveurs, de producteurs et de découvertes !
On vous y attend nombreux pour soutenir nos producteurs et commerçants locaux ! .
Avenue des Promenades Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41 mairie@conchesenouche.com
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English : Marché hebdomadaire du dimanche matin, Conches-en-Ouche
L’événement Marché hebdomadaire du dimanche matin, Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Conches
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