Jarnages

Marché hebdomadaire

Les halles de Jarnages Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01

Marché de producteurs situé sur la place des halles. Toute l’année, le dimanche de 08:00 à 13:00 .

Les halles de Jarnages Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 58 11 79

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English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Jarnages a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Tourisme