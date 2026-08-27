Informations pratiques

Obernai

Marché hebdomadaire

place du Marché – rue Gouraud – rue Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 07:30:00

fin : 2026-11-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17 2026-12-24 2026-12-31

Le marché hebdomadaire du jeudi matin fait son retour au centre-ville avec la diversité de produits qui fait sa réputation : produits alimentaires mais aussi textiles, chaussures et accessoires.

Obernai accueille un Marché hebdomadaire le jeudi matin depuis le 14e siècle, et il fait son retour au centre-ville ! Il a retrouvé son emplacement historique avec la diversité de produits qui fait sa réputation : produits alimentaires, fruits et légumes de saison, charcuteries artisanales, fromages, pain, mais aussi textiles, chaussures et accessoires.

Nouveaux horaires : pour s’adapter aux rythmes de vie actuels, le marché accueillera désormais le public de 7h à 13h. Cette extension permettra aux actifs travaillant à Obernai – dans les zones industrielles par exemple – et dans les environs, d’effectuer leurs achats durant la pause déjeuner. Le réseau Pass’O facilite également l’accès au centre-ville grâce à une solution de mobilité adaptée.

Tous les jeudis matins sauf jour férié, avancé au mercredi

Pour voir la liste des commerçants et leur emplacement, cliquez ICI .

place du Marché – rue Gouraud – rue Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

The weekly Thursday morning market is returning to downtown with the wide variety of products for which it is known: food items, as well as clothing, shoes, and accessories.

L’événement Marché hebdomadaire Obernai a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme d’Obernai