Marché local et artisanal

Place de la Mairie Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vous trouverez sur ce marché confitures, miel, farine, pain, escargots, conserves, fromage de brebis, etc.

Une vingtaine d’exposants seront présents.

> Réservation obligatoire pour les exposants .

Place de la Mairie Chaumont 61230 Orne Normandie catherine.bourre61@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché local et artisanal

L’événement Marché local et artisanal Chaumont a été mis à jour le 2026-01-21 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault