Marché local et artisanal Chaumont
Marché local et artisanal Chaumont dimanche 24 mai 2026.
Marché local et artisanal
Place de la Mairie Chaumont Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vous trouverez sur ce marché confitures, miel, farine, pain, escargots, conserves, fromage de brebis, etc.
Une vingtaine d’exposants seront présents.
> Réservation obligatoire pour les exposants .
Place de la Mairie Chaumont 61230 Orne Normandie catherine.bourre61@orange.fr
