Marché médiéval du parc Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Marché médiéval du parc Asnapio Dimanche 12 juillet, 10h30 parc archéologique Asnapio Nord

5€ / 3€ / gratuit mois de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T10:30:00+02:00 – 2026-07-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:30:00+02:00 – 2026-07-12T18:30:00+02:00

Ne ratez pas la 1ère édition de notre marché médiéval !

Pour la première fois sur le parc, plusieurs artisans de la reconstitution historique proposeront à la vente des objets en cuir et en bois, des céramiques et des bijoux, des illustrations et des ustensiles en fer forgé.

Sur « le Vrai-faux marché » de la Cie du bords des Mondes, dans un décor authentique inspiré des foires d’antan, des personnages à la fois drôles et troublants interagiront avec vous. Evoquant l’époque de Rabelais ou l’ambiance hilarante des Visiteurs, une lavandière, un rebouteux, un boucher-chirurgien et un tueur de rats offriront une véritable caricature vivante des marchés du Moyen Âge dans des saynètes improvisées, mêlant humour et interactions avec le public. À 11h45, 14h, 15h30 et 17h.

Passage incontournable de la fête, le groupe de musique néo-médiévale Tales of Tengri enflammera le parc à chacune de ses apparitions. Armés de leurs imposantes cornemuses et de leurs tambours grondants, le groupe offrira des prestations musicales plus impressionnantes les unes que les autres. Tales of Tengri, c’est une musique vivante, une énergie démentielle et une proximité avec le public qui transporte les visiteurs dans une transe à mi-chemin entre rituel tribal et rock show. À 11h, 12h30, 14h45, 16h15 et 17h45.

Le parc proposera également de nombreux ateliers participatifs en continu: fouilles archéologiques, tissage, céramique, jeux anciens, confection de galettes néolithiques, création d’une perle en stéatite.

Sans réservation.

Petite restauration sur le stand du Secours Populaire toute la journée.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « asnapio@villeneuvedascq.fr »}]

Pour la 1ère fois, des artisans, une compagnie de spectacle et un groupe de musique néo-médiévale se donnent rendez-vous sur Asnapio pour proposer une journée festive à destination de tous. asnapio sorties en famille