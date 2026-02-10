Marché mensuel des créateurs

Boulevard de la Colonne Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-07-11 2026-08-08 2026-10-10 2026-11-14

L’association Créa Savoie vous donne rendez-vous chaque mois à Chambéry pour son marché des créateurs un moment de partage, de découvertes et de belles trouvailles artisanales. Bijoux, déco, couture, mode… le rendez-vous du savoir-faire local !

.

Boulevard de la Colonne Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes creasavoie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Créa Savoie association invites you to its monthly creators’ market in Chambéry: a time for sharing, discoveries and beautiful handcrafted finds. Jewelry, home decor, couture, fashion? it’s all about local know-how!

L’événement Marché mensuel des créateurs Chambéry a été mis à jour le 2026-02-10 par Grand Chambéry Alpes Tourisme