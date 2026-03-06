Marché nocturne #1 Saumur
Marché nocturne #1 Saumur mardi 7 juillet 2026.
Marché nocturne #1
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Ce marché artisanal vise à promouvoir le savoir-faire des artisans et à faire découvrir les produits du terroir de notre région à un large public, le tout, dans un cadre agréable et festif.
Plus d’informations à venir prochainement.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 7 juillet 2026.
Horaires non communiqués à ce jour. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 23 communication@saumur.fr
English :
The aim of this craft market is to promote the skills of local artisans and to introduce local products to a wide audience, all in a pleasant and festive setting.
L’événement Marché nocturne #1 Saumur a été mis à jour le 2026-03-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME