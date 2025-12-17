Marché Nocturne à Figeac Figeac
Marché Nocturne à Figeac Figeac jeudi 20 août 2026.
Marché Nocturne à Figeac
Place Vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été
Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été. Composez votre dîner selon vos envies foie gras, magret, confit, aligot, saucisse, fromages Rocamadour AOC, fouaces, crêpes… sans oublier le célèbre vin de Cahors pour accompagner le tout ! Vous allez vous régaler.
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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 40 secretariat.general@ville-figeac.fr
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English :
Come discover and savour regional specialities in a warm and friendly atmosphere, during one of the highlights of the summer
L’événement Marché Nocturne à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Figeac