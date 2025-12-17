Marché Nocturne à Figeac

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été

Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été. Composez votre dîner selon vos envies foie gras, magret, confit, aligot, saucisse, fromages Rocamadour AOC, fouaces, crêpes… sans oublier le célèbre vin de Cahors pour accompagner le tout ! Vous allez vous régaler.

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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 40 secretariat.general@ville-figeac.fr

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English :

Come discover and savour regional specialities in a warm and friendly atmosphere, during one of the highlights of the summer

L’événement Marché Nocturne à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Figeac