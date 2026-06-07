Marché Nocturne à Saint-Amand-Montrond Cours Manuel

🌙✨ Marché Nocturne : 2ème édition à Saint-Amand-Montrond ✨🌙

Vendredi 3 juillet de 17h à 23h, la Ville de Saint-Amand-Montrond s’animera dans une ambiance festive et conviviale au square Fernand Daniel, cours Manuel et rue Porte-Mutin 🏙️

Au programme, plus de 70 exposants 🛍️, de la restauration et une buvette sur place 🍽️, une fête foraine pour les enfants 🎠, une exposition de voitures américaines 🚗 et de nombreuses animations musicales 🎶 avec un concert années 80 signé Nuit Magic, ainsi que Géraldine Camusat et David Kasmareck 🎤

La rue Porte-Mutin accueillera aussi un piano en libre service avec La Bul’ à pianos 🎹 pour une ambiance encore plus chaleureuse, et les commerçants de cette rue resteront ouverts jusqu’à 21h ✨

Une belle soirée d’été à partager en famille ou entre amis 🌟🎉

Avec le soutien de la Ville de Saint-Amand-Montrond, Le Magazine du Berry, Carrefour Market Saint-Amand-Montrond, La Fromagerie de David, StAm’KillFrelons, Berry FM, J André Bâtiment, Applicateur3d, Crédit Agricole Saint Amand Montrond – Orval et FER NET Pressing ❤️