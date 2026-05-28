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Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond

Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond

Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Route de Bourges

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 100 100 100 Tarif enfant

Saint-Amand-Montrond

Stages Découverte de la Voile

Route de Bourges Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 100 – 100 – EUR
100
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 13:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03

Stages de découverte
Stages encadrés par une monitrice de voile. Renseignements et inscriptions au Club nautique Saint-Amandois. À partir de 8 ans. 100  .

Route de Bourges Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 38 94 03  clubvoile.stamand@gmail.com

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Discovery courses

L’événement Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-28 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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