Saint-Amand-Montrond

Stages Découverte de la Voile

Route de Bourges Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03

Stages de découverte

Stages encadrés par une monitrice de voile. Renseignements et inscriptions au Club nautique Saint-Amandois. À partir de 8 ans. 100 .

Route de Bourges Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 38 94 03 clubvoile.stamand@gmail.com

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English :

Discovery courses

L’événement Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-28 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE