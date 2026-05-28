Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond
Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond lundi 6 juillet 2026.
Saint-Amand-Montrond
Stages Découverte de la Voile
Route de Bourges Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 100 – 100 – EUR
100
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 13:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03
Stages de découverte
Stages encadrés par une monitrice de voile. Renseignements et inscriptions au Club nautique Saint-Amandois. À partir de 8 ans. 100 .
Route de Bourges Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 38 94 03 clubvoile.stamand@gmail.com
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English :
Discovery courses
L’événement Stages Découverte de la Voile Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-28 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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