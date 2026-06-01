10ème rencontre Antiquités Brocante Collections Saint-Amand-Montrond
10ème rencontre Antiquités Brocante Collections Saint-Amand-Montrond samedi 13 juin 2026.
Saint-Amand-Montrond
10ème rencontre Antiquités Brocante Collections
Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Antiquités, brocante et collections rassemblées pour le plaisir des chibeurs et amateurs d’antiquités
PLus d’une vingtaine de professionnels à votre service 3 .
Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 88 26 72
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English :
Antiques, second-hand goods and collections brought together for the pleasure of chibeurs and antique lovers alike
L’événement 10ème rencontre Antiquités Brocante Collections Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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