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Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond

Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond

Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Lac de Virlay

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Saint-Amand-Montrond

Brocante au lac de Virlay

Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Organisée par le Saint-Amand Basket
Buvette et restauration   .

Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 35 00 95 

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English :

Organized by Saint-Amand Basket

L’événement Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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