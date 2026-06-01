Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond
Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond dimanche 21 juin 2026.
Saint-Amand-Montrond
Brocante au lac de Virlay
Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Organisée par le Saint-Amand Basket
Buvette et restauration .
Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 35 00 95
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English :
Organized by Saint-Amand Basket
L’événement Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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