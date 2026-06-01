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Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond

Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond

Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond samedi 13 juin 2026.

Adresse : Impasse du Quai Lutin

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Gratuit

Saint-Amand-Montrond

Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Amand-Montrond

Impasse du Quai Lutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Parmi les 33 jardins ouverts dans le Cher et dans l’Indre,jardin de l’atelier Main Verte
Venez découvrir les techniques et savoir-faire du jardinage au naturel   .

Impasse du Quai Lutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

Among the 33 gardens open in the Cher and Indre departments, the garden of the Main Verte workshop

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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