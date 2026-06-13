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Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond

Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond

Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Rue Porte Mutin

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Amand-Montrond

Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond

Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

2ème édition organisée par les Vitrines Saint-Amandoises
Plus de 70 exposants. Fête foraine pour enfants, Concert années 80 avec Nuit Magic; Animations musicales Géraldine Camusat et David Kasmarek piano en libre service rue Porte Mutin avec la Bull’à piano, exposittion de voitures américaines, ouverture des commerces de la rue Porte Mutin jusqu’à 21 h. Entrée gratuite. Buvette et restauration   .

Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 82 40 81 

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English :

The 2nd edition organized by Vitrines Saint-Amandoises

L’événement Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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