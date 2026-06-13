Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond
Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Amand-Montrond
Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond
Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
2ème édition organisée par les Vitrines Saint-Amandoises
Plus de 70 exposants. Fête foraine pour enfants, Concert années 80 avec Nuit Magic; Animations musicales Géraldine Camusat et David Kasmarek piano en libre service rue Porte Mutin avec la Bull’à piano, exposittion de voitures américaines, ouverture des commerces de la rue Porte Mutin jusqu’à 21 h. Entrée gratuite. Buvette et restauration .
Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 82 40 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 2nd edition organized by Vitrines Saint-Amandoises
L’événement Marché nocturne à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
À voir aussi à Saint-Amand-Montrond (Cher)
- Voyage Voyage Saint-Amand-Montrond 17 juin 2026
- Déjà, spectacle de Sam Danse Saint-Amand-Montrond 20 juin 2026
- Brocante au lac de Virlay Saint-Amand-Montrond 21 juin 2026
- Exposition Autour de George Sand Mémoires dans le Saint-Amandois Saint-Amand-Montrond 26 juin 2026
- Autour de George Sand Mémoire dans le Saint-Amandois Saint-Amand-Montrond 26 juin 2026